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TÜSEB desteklerinin başvuru şartları Karabük'te araştırmacılara anlatıldı

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TÜSEB desteklerinin başvuru şartları Karabük'te araştırmacılara anlatıldı
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Karabük Teknokent ile KBÜ Araştırma Destek Koordinatörlüğü iş birliğinde TÜSEB Destek Programları Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi. Eğitimde desteklerin kapsamı, başvuru şartları ve proje hazırlama süreçleri anlatıldı; katılımcıların soruları TÜSEB uzmanlarınca yanıtlandı.

Karabük Teknokent ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Araştırma Destek Koordinatörlüğü iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Destek Programları Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirildi.

Karabük Teknokent ve Karabük Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, sağlık alanındaki araştırmalara yönelik TÜSEB destekleri, başvuru şartları ve proje hazırlama süreçleri anlatıldı.

Doç. Dr. Mahmut Polatcan'ın moderatörlüğünde düzenlenen programa, TÜSEB uzmanları Dr. Tuğçe İşsever ve Sedanur Cinemre konuşmacı olarak katıldı.

Sağlık alanında araştırma ve proje geliştiren akademisyen ve araştırmacıların katıldığı programda, Karabük Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı da yer aldı.

Eğitimde, TÜSEB tarafından sunulan destek programlarının kapsamı, başvuru şartları ve proje hazırlama süreçleri hakkında bilgi verildi. Başvuru aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususların aktarıldığı programda, araştırmacıların desteklerden yararlanma imkanları değerlendirildi.

Programın soru-cevap bölümünde ise katılımcıların soruları TÜSEB uzmanları tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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