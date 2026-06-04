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Türkiye'de milyonlarca genç ne eğitimde ne de işte

Türkiye'de milyonlarca genç ne eğitimde ne de işte
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Psikolojik Danışman Gülşen Topal, Türkiye'de sayıları milyonları bulan ve "NEET" olarak tanımlanan gençlerin yalnızca ekonomik değil, psikolojik ve sosyal açıdan da ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

NEET GENÇLERİN SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Klinik Psikolog Metin Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı 'İyilik İyileştirir' programına konuk olan Psikolojik Danışman Gülşen Topal, ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan 18-29 yaş arası gençleri kapsayan "NEET" grubuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Topla, Türkiye'de yaklaşık 5-6 milyon gencin herhangi bir işte çalışmadığını veya eğitim hayatında yer almadığını belirterek, bazı gençlerde işsizlik süresinin 8-10 yıla kadar uzayabildiğini ifade etti. 

MESLEK SAHİBİ OLMAK SADECE GELİR ELDE ETMEK DEĞİL

Meslek edinmenin yalnızca para kazanmak anlamına gelmediğini vurgulayan Topal, genç yetişkinlik döneminin en önemli gelişim görevlerinden birinin meslek sahibi olmak olduğunu söyledi. Üniversite diplomasının günümüzde tek başına yeterli olmadığını belirten Topal, ailelerin "Biz sana bakarız, çalışmasan da olur" yaklaşımının gençlerin NEET olma riskini artırdığını kaydetti.

KÜÇÜK ADIMLARLA HAYATA DÖNÜŞ MÜMKÜN

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında NEET oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu belirten Topal, uzun süredir eğitim ve iş hayatından uzak kalan gençlerin yeniden topluma kazandırılabilmesi için küçük ama sürdürülebilir adımlarla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gamze Tamer
Gamze Tamer
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