Türkiye'den 109 üniversite listede, EBYÜ de yer aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2026 Asya Üniversiteler Sıralaması"nda 801+ bandında yer aldı.

36 ülke ve bölgeden 929 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 109 yükseköğretim kurumu ile Hindistan ve Japonya'nın ardından en fazla üniversiteyle temsil edilen üçüncü ülke oldu. EBYÜ de listeye girerek uluslararası akademik görünürlüğünü sürdürdü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde bilim insanlarının küresel araştırma ağlarına daha fazla katılmasının ve uluslararası iş birliği projelerinin artırılmasının akademik etkinliği yükselttiğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu olarak bu süreçte üniversitelerle uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Özvar, başarıda emeği geçenleri tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı