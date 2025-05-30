Türk Mutfağı Haftası'nda 'Zamanın Tenceresi' kaynadı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlediği özel bir atölye çalışmasıyla, 15. yüzyıl Osmanlı mutfağının unutulmuş tatlarını yeniden gündeme taşıdı. "Zamanın Tenceresi" adlı bu özgün gastronomi etkinliği, tarihsel kaynaklara dayalı reçetelerle hem akademik çevrelerin hem de öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Atölye, Osmanlı dönemi tıp ve mutfak yazarı Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânî'nin el yazmaları üzerinden oluşturulan özgün tariflerle uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe öncülük eden gastronomi yazarı ve şef Reşat Aydın, genç şef adaylarına Osmanlı mutfağının tarihsel belleğini aktardı.

TARİHTEN TABAĞA: DİYKEBRİGE'DEN VİŞNE ŞERBETİNE

Atölyede hazırlanan menüde, güzellik ve sindirim iksiri olarak bilinen Diykebrige Aşı, hurma ve fıstıkla yapılan seyyah tatlısı Heys, geleneksel vişne şerbeti ve şifa kaynağı pirinç herisesi yer aldı. Her tarif, sadece damaklara değil, aynı zamanda dönemin tıp bilgisine de hitap eden içerikleriyle dikkat çekti.

BASTİLLA MI, OSMANLI MI? TAVUKLU BÖREĞİN TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, genellikle Fas mutfağına ait sayılan bastilla böreğinin Osmanlı kökenli olduğuna dair sunumdu. Şef Reşat Aydın, bu böreğin tarifinin Osmanlı saray mutfağında yer aldığını ve daha da önemlisi, 1864'te Londra'da yayımlanan Mehmet Turabi Efendi'nin "A Manual of Turkish Cookery" adlı kitabında detaylı biçimde yer aldığını belirtti.

İnce yufkalarla hazırlanan, içinde tavuk, badem, yumurta, zencefil ve tarçın bulunan bu tatlı-tuzlu börek, Aydın'a göre sadece bir yemek değil, Osmanlı'dan Kuzey Afrika'ya yayılan kültürel bir aktarımın somut kanıtı.

"BU BÖREĞİ YAPMADIK, TARİHİNİ PİŞİRDİK"

Şef Reşat Aydın, etkinlikteki sunumunda şu ifadeleri kullandı: "Her tarif, bir mutfak hafızasının parçası. Bastilla diye bildiğimiz böreğin izlerini Osmanlı kaynaklarında net biçimde görüyoruz. Bu sadece yemek değil, aynı zamanda tarihî bir belge."

AKADEMİK DESTEK VE TEŞEKKÜR PLAKETİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Osmanlı mutfak tarihini bugünün aşçı adaylarıyla buluşturmak, sadece nostaljik değil; kültürel bir sorumluluktur" dedi.

İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Can Güngör ise, Türk mutfağının evrensel gastronomi sahnesine taşınması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin bu tür etkinliklerle entelektüel mutfak pratiği kazandığını belirtti.

Etkinliğin sonunda, Osmanlı mutfağının tarihî reçetelerini çağdaş mutfak teknikleriyle birleştirerek Türk Mutfağı Haftası'na anlamlı bir katkı sunduğu için şef Reşat Aydın'a teşekkür plaketi takdim edildi.