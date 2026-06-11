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Turgutlulu iş insanından öğrencilere anlamlı destek

Turgutlulu iş insanından öğrencilere anlamlı destek
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş insanı ve Turgutluspor eski başkanı Bülent Daşkan, ilkokul çocuklarına dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne oyuncak bağışında bulundu. Daşkan, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş insanı ve Turgutluspor eski başkanı Bülent Daşkan, ilkokul çocuklarına dağıtılmak üzere Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne oyuncak bağışında bulundu.

Gerçekleştirilen bağış programında konuşan Bülent Daşkan, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "En büyük yatırım, çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ve hayallerine yapılan yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın eğitim hayatlarına neşe katmak ve motivasyonlarını artırmaktır." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer ise Bülent Daşkan'ın gerçekleştirdiği anlamlı bağıştan dolayı teşekkür ederek, eğitime ve çocuklara yönelik bu tür desteklerin büyük değer taşıdığını belirtti.

Okulların yaz tatiline girmesine sayılı günler kala yapılan oyuncak bağışının, ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürmesi ve onların motivasyonuna katkı sağlaması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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