TÜBİTAK 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları Açıkladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 3 sırayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin oluşturduğunu açıkladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da TÜBİTAK 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını açıkladı. Bakan Kacır, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik odaklı performansını ortaya koyan endeksin, bilim ve inovasyon temelli kalkınma yolculuklarında yol gösterici bir referans niteliği taşımasını temenni etti. Türkiye'yi dünyada söz sahibi konuma taşıdıklarını söyleyen Kacır, "1 yılda gerçekleştirilen Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını, 9 binden 49 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında Türkiye, 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktı. Bu dönem aynı zamanda TÜBİTAK desteklerinin toplumun tüm kesimlerinin erişimine açıldığı bir dönem oldu. TÜBİTAK bilim insanı, akademi, kamu ve sanayi destekleri, 9,5 katına çıkarak yıllık 17 milyar liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

'VERİ TOPLAMA SÜRECİNE 323 KURUM KATKI SAĞLADI'

Değerlendirme sürecinde 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 197 üniversitenin dahil edildiğini belirten Kacır, "Üniversiteler arasında yapıcı rekabeti teşvik eden bu endeks, üniversitelerimizde girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerjiyi artıran, üniversite sanayi iş birliğini derinleştiren güçlü bir zemin sunuyor. 9 aylık yoğun bir çalışmanın eseri endeksin veri toplama sürecine 323 kurum katkı sağladı. Bu kapsamlı ve çok paydaşlı çalışmada, üniversitelerimizi bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, ekonomik ve toplumsal katkı olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre puanladık" diye konuştu.

Endeks sonuçlarına değinen Kacır, "10'uncu sıradaki üniversite Bahçeşehir Üniversitesi, 9'uncu sırada Boğaziçi Üniversitesi var. 8'inci sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 7'nci sırada Koç Üniversitesi, 6'ncı sırada Özyeğin Üniversitesi, 5'inci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 4'üncü sırada Sabancı Üniversitesi, 3'üncü sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, 2'nci sırada İstanbul Teknik Üniversitesi ve ilk sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi var" dedi.