Yozgat'ta tornet şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Tornet Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Tornet Şenliği, öğrencilerin coşkulu atmosferiyle gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı tornet adı verilen tahta arabalarla düzenlenen yarışlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Okullar arası düzenlenen yarışlar sonunda birincilik Şehit Özgür Ocak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin olurken ikinci okul Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü okul ise 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi oldu.

Program boyunca öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve tornet yarışları büyük ilgi görürken, etkinlik sonunda derece elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımını teşvik etmek amacıyla hazırlanan programa, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeki Akkan başta olmak üzere şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. - YOZGAT

