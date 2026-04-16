Erzincan'da 345 Öğrenciye Polis Ekiplerinden Güvenlik Eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çeşitli okul ve kurslarda 345 öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinliklerde öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı, genel güvenlik tedbirleri, trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve polislik mesleği hakkında eğitim verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli okul ve kurslarda 345 öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Erzincan Merkez Özel Eğitim Anaokulu, Şehit Pilot Serkan Sağır İlkokulu, Hafız Mehmet Aydın Kur'an Kursu, Muhammediye Kur'an Kursu, Kızılay Anaokulu, Özde Koleji ile Özel Gökyüzü Çocukları Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde düzenlenen etkinliklerde öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.

Program kapsamında öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı, genel güvenlik tedbirleri, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi ile polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, eğitimlerin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
