Tomarza'da Hayırseverin Yaptırdığı Öğrenci Yurdu İnşaatı Sürüyor

Tomarza'da Kaymakam Metin Eyyüpkoca ile Belediye Başkanı Davut Şahin, hayırseverin yaptırdığı öğrenci yurdunun inşaatını inceledi. Yapılan incelemede, 102 yataklı kız öğrenci yurdunun 2023-2024 eğitim dönemine tamamlanması hedeflendiği belirtildi.

Tomarza'da Kaymakam Metin Eyyüpkoca ile Belediye Başkanı Davut Şahin, hayırseverin yaptırdığı öğrenci yurdunun inşaatını inceledi.

Eyyüpkoca ve Şahin, hayırsever iş insanı Mevlüt Kahraman tarafından yaptırılan ve temeli 30 Haziran 2022'de atılan kız öğrenci yurdu inşaatında devam çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu yanına yapılan 102 yataklı kız öğrenci yurdunun 2023-2024 eğitim dönemine tamamlanması hedefleniyor.