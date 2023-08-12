Tokat'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Bilgi Yarışması Düzenlendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı. İlçe Müftülüğü vaizi Osman Karayıldız koordinasyonunda iki ayrı kategoride gerçekleşen yarışmaya 101 öğrenci katıldı. Müftü Muhammet Karakış, yarışmanın çocukların dini bilgiye olan ilgilerini artırmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Karakış, yarışmayı organize eden vaiz Karayıldız'a, din görevlilerine, yarışmaya katılan öğrencilere ve velilere teşekkür etti.