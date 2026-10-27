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Tokat'ta okul güvenliği eğitimlerine 393 okul müdürü ve 191 rehber öğretmen katıldı

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Tokat'ta okul güvenliği eğitimlerine 393 okul müdürü ve 191 rehber öğretmen katıldı
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğünün okul güvenliği eğitimlerine 393 okul müdürü ve 191 rehber öğretmen olmak üzere 584 eğitimci katıldı. Eğitimlerde koruyucu tedbirler, akran ve siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ile Hayat 112 Acil anlatıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul güvenliğine yönelik düzenlenen bilgilendirme eğitimlerine 393 okul müdürü ve 191 rehber öğretmen olmak üzere toplam 584 eğitimci katıldı.

İl genelinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı.

Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere, çocukların karıştığı olaylar, kabahatler, şiddet içeren aşırıcılık faaliyetleri, okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve akran zorbalığı hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde ayrıca güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı.

Katılımcılar, Hayat 112 Acil, Okul Acil İhbar Modülü ve çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin iş birliği protokolü hakkında da bilgilendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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