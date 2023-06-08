Tokat'ta deprem yönetmeliğine uygun olmayan okul binalarından biri tamamlandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılan iki okul binasından birinin yapımı tamamlandı. İlçede geçen yıl deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle iki okul binasının yıkımına, bir okulun da güçlendirilmesine karar verilmesinin ardından çalışma başlatılmıştı.