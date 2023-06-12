TMV Saraybosna Okullarında Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında, eğitim öğretim hayatını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Başkent Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi salonunda gerçekleşen törende 28 lise ve 8 ortaokul öğrencisine diplomaları teslim edildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında, eğitim öğretim hayatını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi salonunda gerçekleşen törende 28 lise ve 8 ortaokul öğrencisine diplomaları teslim edildi.

TMV Bosna Hersek Koordinatörü Yakup Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMV Saraybosna okullarının Bosna Hersek'te yaklaşık 5 yıldır hizmet verdiğini, ülkede her ne kadar genç bir kurum olsa da TMV'nin oldukça kaliteli bir eğitim sunduğunu aktardı.

Lise eğitimini tamamlayan Ajsa Basovic de Cambridge programını bitirdiğini, eğitimine Londra'da devam etmeyi planladığını söyledi.

Esma Medjedovic de yüzde 100 burslu okuduğunu belirterek, "Aldığım eğitimden son derece mutluyum. Buradaki 4 yıllık eğitim hayatım boyunca bana sunulan imkanlardan son derece memnunum. Herkese burada okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mezuniyet programı kep atma töreniyle sona erdi.