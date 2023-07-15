TMV, FETÖ'nün yurt dışındaki okullarını kapatmayı başardı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Genel Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgtü'nün (FETÖ) yurt dışındaki eğitim kurumlarının kapanmasını sağlayarak, örgütün insan devşirme kanallarını kurutmak adına başarı sağladığını kaydetti.

Akgün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yılında AA muhabirine yurt dışındaki FETÖ okullarının varlığını, Türkiye'nin FETÖ ile diplomatik mücadelesini ve TMV'nin faaliyetlerini değerlendirdi.

15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün Türkiye'deki tüm eğitim kurumları, sivil kuruluşları ve medya oluşumlarının terör nedeniyle kapatıldığını ve tasfiye edildiğini hatırlatan Akgün, daha sonra Dışişleri Bakanlığı üzerinden bütün FETÖ yapısının bulunduğu ülkelere diplomatik yollarla gerekli güvenlik uyarıları yapıldığını belirtti.

Akgün, bu süreçte yeni kurulan bir eğitim vakfı olarak özellikle FETÖ'nün yurt dışında bulunan eğitim kurumlarıyla ilgili meselede sürecin içinde yer aldıklarını vurgulayarak, " Türkiye'nin istediği şekilde yani FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi ilişkin resmi devlet talebinin takipçisi olduk." dedi.

"Artık bunlar Türk okulları diye bilinmiyor"

Yurt dışında bulunan FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının yaklaşık 4'te 3'ünün FETÖ'nün elinden çıktığını vurgulayan Akgün, FETÖ'nün okullarına ilişkin, "Bir kısmı var ki hala açık, ama bunların açık olanları da dahil hepsi bir şekilde yapı değiştirdi, el değiştirdi. Yani artık FETÖ okulları Türk okulları diye bilinmiyor. Bugün 51 ülkede bulunan Türkiye Maarif Vakfının 440 okulu ve 52 bin öğrencisiyle hizmet ettiği yapısı esasen Türkiye'nin gerçek ve doğru temsilcisi olarak tanınır hale geldi." diye konuştu.

Akgün, TMV olarak bu süreçte 20 ülkede FETÖ'nün 228 okulunu devralarak işletmeye başladıklarını aktararak, "Tabii ki yönetimini ve içeriğini değiştirdik, ama oradaki aileler bu okullara Türkiye'nin bir okulu olduğu için öğrencileri gönderdiler." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye bütün kurumlarıyla özellikle Hariciye üzerinden çok ciddi bir enerji harcadı"

Akgün, "FETÖ'nün yurt dışındaki insan devşirme kanallarının kurutulması anlamında Türkiye'nin ciddi bir başarı gösterdiğine inanıyorum." dedi.

Bunun bir siyasi süreç olduğunu kaydeden Akgün, "Süreci tek başımıza yürüttüğümüzü söylemek gerçekçi değil. Türkiye, bütün kurumlarıyla özellikle Hariciye üzerinden çok ciddi bir enerji harcadı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, FETÖ ile mücadele konusunda bir duyarlılık geliştirdi" diyen Akgün, aynı duyarlılığın doğal olarak yurt dışında oluşmadığını, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasının sadece okullardan ibaret olmadığını ve sermaye, sivil toplum ve medya ayaklarının hala faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

Akgün, Türkiye'nin yurt dışındaki tüm kurumlarının TMV'ye bu süreçte yardımcı olduğunu belirterek, "O gece tankın altına girip hayatını riske eden bir milletin evlatları olarak, yurt dışında bu yapılarla mücadele etmek milletimiz adına bu ülkenin çocuklarının boynunun borcudur. Türkiye Maarif Vakfı bu bilinci ve iradeyi esasen ortaya koymuştur ve bunu temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

TMV 51 ülkede 52 bin öğrencisiyle faaliyet yürütüyor

Türkiye'nin yoğun diplomasi mücadelesi sonucunda FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının bulunduğu ülkelerin yaklaşık 4'te 3'ü, bu okulların bazılarını kapattı, bazılarını millileştirdi bazılarını üçüncü şahıslara veya Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devretti.

Halihazırda TMV, 51 ülkede bulunan 423 okul, 1 üniversite, 1 araştırma merkezi ve 22 eğitim merkezinde yaklaşık 52 bin öğrencisi ile faaliyet yürütüyor.