TEV, Kartal Belediye Başkanı'na plaket takdim etti

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kartal'da başlatılan 'Okutan Kartal' kampanyasına verdiği destekten dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e plaket takdim etti.

Kartal'da çocuklara ve gençlere öncelik veren projeleri hayata geçiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliği ile başlatılan 'Okutan Kartal' projesi imzalanan protokol ile hayata geçti. Proje kapsamında; Kartal'da, ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Kartallı apartman sakinlerinin bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca eğitim desteği sağlamasını içeren projede, bağışçı olmak isteyen apartmanların adına özel burs fonu oluşturuluyor. Burs fonunda biriken destekler öğrencilere eğitim desteği olarak TEV tarafından verilecek. Kartal Belediyesi'nin desteklediği 'Okutan Kartal' projesinin başlaması nedeniyle Kartal Belediyesi hizmet binasında Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e TEV Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Seda Ekincioğlu Oral ve TEV Bağışçılarla İlişkiler Uzmanı Ali İlker Gündüz tarafından eğitime verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.

KARTAL HALKI EĞİTİME DUYARSIZ KALMAZ

Plaket töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şunları söyledi: "Kartal Belediyesi olarak Kartal'da yaşayan ya da ailesi Kartal'da yaşayan üniversite öğrencilerimize belediyemiz adına verdiğimiz burslar devam ediyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine genç kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz ve Kartal Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimize burs vereceğiz. Bu burslara ek olarak TEV ailesi ile birlikte 'Okutan Kartal' projesini ile TEV'in ve Kartal'daki hayırsever komşularımızın da desteğini alarak daha çok sayıda gencimizin eğitim desteği almasını arzu ediyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek ve duyurmak için bizde elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Hem TEV ailesine, hem de duyarlılık gösteren tüm Kartallı komşularımıza çok teşekkür ediyorum."

Türk Eğitim Vakfı Hakkında: Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı.