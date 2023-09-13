Terme İlçesinde İlköğretim Haftası Kutlama Programı Düzenlendi

Terme ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydan'ında düzenlenen programa, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, yaptığı konuşmada, eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve öğrencilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğretimin önemine dikkati çekerek, "Çağımızda bilgi hem çok çeşitlendi hem de ulaşılması çok kolay hale geldi. Hızla gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji ve iletişimin gelişmelerini olumlu değerlendirip, olumsuzluklarından uzak kalabilmek ancak iyi bir eğitimle sağlanır. Gelecek, eğitimle biçimlenip değişecek ve bu değişim a'dan z'ye her şeyi etkileyecektir. İşte bugün hep birlikte, geleceği biçimlendirecek, dünyayı değiştirecek, Türkiye'nin geleceği olacak kıymetli öğrencilerimiz için yeni bir eğitim öğretim yılına başlangıç yapıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz en değerli varlığınızın, ağır sorumluluğunu omuzlarımızda, yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okuyup, halk oyunları gösterisi sundu.