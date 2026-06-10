Haberler

Tercan'da Yılsonu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tercan'da Yılsonu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu şenliği, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişimlerinin önemini vurgulayarak, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu şenliği öğrencilerin hazırladığı renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, öğrencilerin yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de gelişim göstermelerinin önemine dikkat çekti.

Şenliğin hazırlanmasında emeği bulunan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkür eden Kalkan, bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüven kazanmalarına ve yeteneklerini sergilemelerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kalkan ayrıca etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, okul müdürleri ve ilçe sakini Hakan Çakıcı'ya teşekkürlerini iletti.

Okul Müdürü Fatma Kara de yaptığı konuşmada, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek katkı sunanlara şükranlarını sundu.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı

Otomotiv devi 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını askıya aldı
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
Efsane boksöre güvercin sürprizi

Efsane isme güvercin sürprizi
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti

Yaşı küçük, suç dosyası devasa
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı