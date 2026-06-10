Tercan'da Yılsonu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu şenliği öğrencilerin hazırladığı renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, öğrencilerin yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de gelişim göstermelerinin önemine dikkat çekti.

Şenliğin hazırlanmasında emeği bulunan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkür eden Kalkan, bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüven kazanmalarına ve yeteneklerini sergilemelerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kalkan ayrıca etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, okul müdürleri ve ilçe sakini Hakan Çakıcı'ya teşekkürlerini iletti.

Okul Müdürü Fatma Kara de yaptığı konuşmada, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek katkı sunanlara şükranlarını sundu.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı