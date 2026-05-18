Tercan Halk Eğitim Merkezinde kurslar ilgi görüyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları, bağlama ve step-aerobik kursları 173 kursiyerle devam ediyor. Haziran ayında yılsonu sergisi açılması planlanıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar yoğun katılımla devam ediyor.

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, kurum bünyesinde toplam 8 kursun sürdüğünü söyledi.

Kursların 6'sının el sanatları alanında olduğunu belirten Güneş, ayrıca bağlama eğitimi ile step-aerobik kurslarının da devam ettiğini ifade etti.

Merkezde toplam 173 aktif kursiyerin eğitim aldığını aktaran Güneş, kursların haziran ayı sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Haziran ayının ilk haftasında yılsonu sergisi açmayı planladıklarını dile getiren Güneş, kursların ekim ayında başladığını belirtti.

El sanatları kurslarında tığ örücülüğü, zikzak makine nakışları, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, doğal ve suni rattan ile örgü yapımı, mefruşat ile doğal taş işleme alanlarında eğitim verildiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
