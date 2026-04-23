Tercan Kaymakamlığı'nda 23 Nisan coşkusu

Tercan Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak öğrenciye devretti.

Kaymakam Neslihan Kısa Duman, makamını Tercan Anaokulu öğrencisi Menderes Yılmaz'a devretti.

Etkinlikte, öğrencinin bir süre kaymakamlık görevini temsilen üstlendiği ve çeşitli temennilerde bulunduğu belirtildi. - ERZİNCAN

