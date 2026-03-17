Tepki çeken bir görüntü daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın

Eğitimde fenomen öğretmen tartışması yeni bir boyut kazandı. Bazı öğretmenlerin ilkokul öğrencilerine film replikleriyle video çektirmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Son olarak bazı öğretmenlerin, Hababam Sınıfı filmindeki "Ben avratların yanına oturmam" repliğini ilkokul öğrencilerine dublaj yaptırarak video çektiği ortaya çıktı. Kısa sürede yayılan bu görüntüleri izleyenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyerek "Gereğini yapın" çağrısında bulundu.

MEB HAREKETE GEÇTİ AMA...

Artan şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere yönelik inceleme başlatmış, 81 il milli eğitim müdürlüğünden öğretmenlerin sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgi talep edilmişti.

BAKAN TEKİN DE UYARMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı bir açıklamada bazı öğretmenlerin sosyal medyada fenomen olarak özel ders verdiğini, ancak okullarda açılması gereken Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını açmadığını belirtmişti. Bakan Tekin, hangi okullarda kurs açılıp açılmadığının incelendiğini vurgulayarak, usulsüzlük tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve fenomen öğretmenlerle ilgili sürecin yakından takip edildiğini ifade etmişti.