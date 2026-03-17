Tepki çeken bir görüntü daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
Eğitim alanında yaşanan fenomen öğretmen tartışması büyümeye devam ediyor. Son gelişmelerde bazı öğretmenlerin, Hababam Sınıfı filmindeki 'Ben avratların yanına oturmam' repliğini ilkokul çocuklarına dublaj yaptırarak videoya çektiği ortaya çıktı. Bu durum kısa sürede gündeme oturdu ve geniş çaplı bir tartışma yarattı.
- Bazı öğretmenlerin ilkokul öğrencilerine Hababam Sınıfı filmindeki 'Ben avratların yanına oturmam' repliğini dublaj yaptırarak video çektiği ortaya çıktı.
- Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik inceleme başlattı ve 81 il milli eğitim müdürlüğünden öğretmenlerin sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgi talep etti.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı öğretmenlerin sosyal medyada fenomen olarak özel ders verdiğini ancak okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını açmadığını belirtti.
Eğitimde fenomen öğretmen tartışması yeni bir boyut kazandı. Bazı öğretmenlerin ilkokul öğrencilerine film replikleriyle video çektirmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Son olarak bazı öğretmenlerin, Hababam Sınıfı filmindeki "Ben avratların yanına oturmam" repliğini ilkokul öğrencilerine dublaj yaptırarak video çektiği ortaya çıktı. Kısa sürede yayılan bu görüntüleri izleyenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyerek "Gereğini yapın" çağrısında bulundu.
MEB HAREKETE GEÇTİ AMA...
Artan şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere yönelik inceleme başlatmış, 81 il milli eğitim müdürlüğünden öğretmenlerin sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgi talep edilmişti.
BAKAN TEKİN DE UYARMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı bir açıklamada bazı öğretmenlerin sosyal medyada fenomen olarak özel ders verdiğini, ancak okullarda açılması gereken Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını açmadığını belirtmişti. Bakan Tekin, hangi okullarda kurs açılıp açılmadığının incelendiğini vurgulayarak, usulsüzlük tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve fenomen öğretmenlerle ilgili sürecin yakından takip edildiğini ifade etmişti.