Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri TÜBİTAK'ta Türkiye 2'ncisi oldu

TEKİRDAĞ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 'ALTIME-PRO' projesi ile Türkiye 2'ncisi oldu.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Rüzgar Tuna, Zeynep Fatma Göksel ve Zeynep Türkan Yeşilçimen, proje öğretmenleri Selçuk Daloğlu ile birlikte TÜBİTAK tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na, katıldıkları 'ALTIME-PRO' projesi ile Türkiye 2'ncisi oldu. Elde ettikleri başarı ile okullarına dönen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı.

'ALANINDA UZMAN HOCALARIMIZLA GÖRÜŞTÜK'

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Solak'ın tebrik ettiği öğrencilerden Zeynep Fatma Göksel, "Projemizin adı, 'ALTIME-PRO' yani Algoritmik Time Management program, yani algoritmik düşün, zihni geliştir, zamanı yönet projesi ile yola çıktığımız projemizde algoritmik düşünme yaklaşımı ile beraber lise öğrencilerinin zaman yönetim becerilerini analiz etmeye çalıştık biz projemizde. İlk olarak ilimizde bulunan alanında uzman üniversite hocalarımızla zaman yönetimi beynimizin hangi bölgesinde gerçekleşiyor buna dair mülakatlar gerçekleştirdik ve beynimizin ön kısmında bulunan frontal lob ve burada yer alan prefrontal korteks bölgelerinde gerçekleştiğini öğrendik. Ardından okulumuzda bulunan 9'uncu sınıf öğrencilerimize acaba zaman yönetimine ilişkin ihtiyaçları var mı, yok mu? Bunu analiz etmek için bir ihtiyaç analiz formu uyguladık" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Türkan Yeşilçimen de, "'Bu ihtiyaç analizinden sonra katılımcılar zamanı etkin bir şekilde yönetebiliyorlar mı ? Zaman yönetimini nasıl gerçekleştiriyorlar sorularına cevap bulabilmek adına katılımcılarla bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerin sonrasında katılımcıların zamanı etkin bir şekilde yönetememelerinin nedenlerinin neler olduğunu temalarına ayırdık" dedi.

'PROJEMİZİ UYGULADIĞIMIZ ÖĞRENCİLER YÜZDE 35 VERİM ARTIŞI SAĞLADILAR'

Öğrencilerden Rüzgar Tuna, öğrencilerin zaman yönetimine yönelik sorunlarını analiz edip koydukları teşhis ile çözüm olarak 'ALTIME-PRO'yu geliştirdiklerini anlattı. Tuna, "ALTIME-PRO algoritmik düşünme yaklaşımını temel alıyor. Zaman yönetimi ve zihin yönetimi olmak üzere iki atölyeden oluşuyor. Kişinin prefrontal korteksini aktive ederek zaman yönetimi becerilerinin gelişimini hedefleyen bir proje çalışması yaptık. Biz burada öğrencilerimizi deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayırdık ve kendilerine iki ay boyunca beynin yapısı ve işlevleri, algoritma, prefrontal korteks, zaman yönetim teknikleri, zamanın etkin yönetimi, sosyal medya gibi dopamin tuzakları ve bunlarla alakalı çalışmalar yaptırdık. Bunlar hem sunuma hem de uygulamaya dayalıydı. İki aylık çalışmaların sonucunda öğrencilerimiz yüzde 35'lik bir artış kaydettiler. Bunun yanında bir de internet sitemiz ve yapay zekamız bulunuyor. Bu internet sitesinde proje hakkında bilgiler, algoritma, zaman yönetimi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Podcast ve bilişsel oyunlarımız bulunuyor. Yapay zekayı da biz kendimiz eğittik, kişiselleştirilmiş bir yapay zeka. Sorduğunuz sorulara prefrontal korteks, algoritma ve zaman yönetimi teknikleri çerçevesinde özelleştirilmiş cevaplar verebiliyor" 'dedi.

'YAŞADIĞIMIZ TECRÜBE HERŞEYDEN DEĞERLİ'

Projelerinin 1500 proje arasından İstanbul'a davet aldığını söyleyen Tuna, "İstanbul Avrupa'da 100 proje arasından psikoloji alanında bölge birincisi seçildi. Sonrasında Ankara'ya davet aldık ve Ankara'da 216 proje arasından psikoloji alanında yine Türkiye ikincisi olduk. Burada yaşadığımız tecrübeler çok güzel, kurduğumuz arkadaşlıklar ve dinlediğimiz insanlar, çok değerli profesörler ve jürilerin karşısına çıktık. Orada yaşadığımız atmosfer ve tabi ki bakanlarımızdan aldığımız ödül hiçbir şeye değişilmezdi" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

