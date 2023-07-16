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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Maarif Vakfı Romanya Koordinatörünü Kabul Etti

Eğitim Haberleri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Maarif Vakfı Romanya Koordinatörü Alparslan Ateş'i makamında kabul etti. Ateş ve Şahin görüş alışverişinde bulunup bir süre sohbet etti. Şahin, üniversitede yürütülen projeler konusunda Ateş'e bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Ulusan öğrencileri ziyaret etti. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar alanı yetenek sınavına katılan öğrencileri ziyaret etti. Ulusan okulda yöneticiler, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü. Sınavlarla ilgili incelemelerde bulunan Ulusan, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Maarif Vakfı Romanya Koordinatörü Alparslan Ateş'i makamında kabul etti.

Ateş ve Şahin görüş alışverişinde bulunup bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitede yürütülen projeler konusunda Ateş'e bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Ulusan öğrencileri ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar alanı yetenek sınavına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Ulusan okulda yöneticiler, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü.

Sınavlarla ilgili incelemelerde bulunan Ulusan, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Eğitim

Namık Kemal Üniversitesi Alparslan Ateş Tekirdağ Romanya Eğitim Haberler

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