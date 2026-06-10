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Yeniçiftlik'e eğitim yatırımı

Yeniçiftlik'e eğitim yatırımı
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, yapımı tamamlanmak üzere olan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, yapımında sona yaklaşılan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devlet yatırımları çerçevesinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun yeni binasında çalışmalar aralıksız sürüyor. İnşaat çalışmalarının son aşamaya geldiği okulda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten gelinen son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanan okul binasını gezen Yeniyol, sınıflar, idari bölümler, sosyal donatı alanları ve ortak kullanım alanlarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmaların mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İnşaatın fiziki gerçekleşme oranı, işçilik kalitesi ve kalan çalışmalarla ilgili yetkililerle istişarelerde bulunan Yeniyol, öğrencilerin daha güvenli, modern ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin önemine dikkat çekti.

Eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirten Yeniyol, kent genelinde devam eden okul yapım, bakım ve güçlendirme çalışmalarının yakından takip edildiğini ifade etti.

İnceleme programı, sahada yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantının ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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