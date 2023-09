TED Üniversitesi, Ankara'daki kadın üniversite öğrencilerine eğitim ve mentorluk verecek

TED Üniversitesi, Ankara'daki kadın üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik odaklı networking platformu SHE Leads'i hayata geçirdi. Platformun ilk dönemi için kayıtlar 29 Eylül'e kadar sürecek.

TED Üniversitesi (TEDÜ), Ankara Kalkınma Ajansı ve Arçelik ile birlikte Ankara'daki kadın üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik odaklı networking platformu SHE Leads'i hayata geçirdi. Girişimcilik dünyasını keşfetmek ve ekosistemde kilit bağlantılar kurmak isteyen öğrenciler, platformun ilk dönem programlarına katılmak için 29 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

KATILIMCILAR, 1 AY BOYUNCA EĞİTİM VE MENTORLUK ALACAK

Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Sanem Yalçıntaş, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artsa da girişimleri destekleyen programların hep belli seviyenin üzerindeki girişimcileri hedeflediğini fark ettik. Yani girişimcilik ekosistemi, aslında bu konuya ilgi duyan ancak nereden başlayacağını bilemeyen kişiler için hala kapalı kutu konumunu koruyor. Elbette bu durum, girişim kurma serüvenini kadın adaylar için de zorlu kılarken, öğrenciler için daha da güç hale getiriyor. Biz de bu tabloyu tersine çevirmek için harekete geçerek Ankara'daki kadın üniversite öğrencilerini veya onların liderliğinde oluşturulan ekipleri desteklemek için Arçelik ve Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte SHE Leads isimli programı başlattık" dedi.

14 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Kadınların inovasyon ve girişimcilik alanlarında daha çok söz sahibi olabilmelerini sağlamak üzere yola çıktıklarını söyleyen Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Sanem Yalçıntaş'tan edinilen bilgilere göre, EIT (European Institute of Innovation and Technology) HIVE projesi tarafından desteklenen SHE Leads'in ilk dönem eğitimlerine ve mentorluk programlarına başvurular 29 Eylül'e kadar devam edecek. Başvuru sürecinin sonunda 14 Ekim'de başlayacak programlara katılmaya hak kazananlar, 2 fiziksel bootcamp ile alan uzmanlarıyla tanışabilecek, eğitimlere ve panellere katılabilecek, birebir mentorluk alabilecek. Programı tamamlayanlar, 15 Kasım'da mezun olacak. Bu sayede ülkemize daha fazla kadın girişimci kazandırılacak.

Platform, 2016 yılından beri İstayonTEDÜ çatısı altında sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarında sağlanan desteklerden edinilen deneyimi kapsama dahil ederek sunduğu sosyal ve çevresel etki bakış açısı ile benzerlerinden farklılaşıyor.

TEDÜ Projeler ve Fikri Haklar Ofisi de kadın girişimciler tarafından geliştirilecek teknoloji tabanlı ürün ve hizmetlerin ekonomik ve sosyal fayda yaratma süreçlerinde; ulusal ve uluslararası hibe programlarına erişim, elde edilen çıktıların fikri haklar ile korunması faaliyetlerinin yürütülmesinde kadın girişimcilere destek olunmasında önemli rol oynayacak.