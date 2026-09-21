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Tavşanlı'da yeni akademik yıl başladı, esnaf öğrencilere 7/24 hizmet verecek

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Tavşanlı'da yeni akademik yıl başladı, esnaf öğrencilere 7/24 hizmet verecek
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üniversitelerin açılmasıyla yeni akademik yıl heyecanı başladı. Öğrenciler kayıt ve yerleşim işlemlerini tamamlarken yerel esnaf ile ulaşım sektörü 7/24 hizmet vermeye başladı; Kredi Yurtlar Kurumunda çay ikramı yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, üniversitelerin açılmasıyla birlikte yeni akademik yıl heyecanı başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelen öğrenciler kayıt ve yerleşim işlemlerini tamamlarken, yerel esnaf ve ulaşım sektörü de yeni sezona hazırlıklarını tamamlayarak 7/24 hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.

Tavşanlı Arslanbey Kredi Yurtlar Kurumuna kayıt için gelen kız ve erkek öğrencilere çay ikramında bulunuldu. İlçedeki sakin ve tarihi dokudan memnuniyetini dile getiren öğrenciler, Tavşanlı'nın yaşam şartları ve imkanları bakımından öğrenci dostu bir yer olduğunu belirtti. Memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinden gelerek Tavşanlı'da eğitimine devam eden Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisi Berat Tunç, yeni eğitim yılına dair umutlarını paylaştı. İkinci senesine başladığını belirten Tunç, "Yurdumdan da oldukça memnunum. İnşallah bu seneyi hayırlısıyla bitireceğim" ifadelerini kullandı. Öğrenciler şehir içi dolmuşlarını kullanırken, ticari taksi ile de Kredi Yurtlar Kurumuna gelenler oldu.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte öğrenci sirkülasyonunun arttığını belirten ilçe esnaflarından Kadir Çağlar, kayıt döneminde öğrencilerin ulaşımını karşıladıklarını söyledi. Tavşanlı Ticaret Taksi bünyesinde hizmet verdiklerini aktaran Çağlar, şu açıklamada bulundu: "Yeni sezonumuz başladı. Üniversiteyle birlikte yeni gelen gençlerimize 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz. Şu anda kayıtlar yapılıyor, gelen öğrencileri taşıyoruz. Bir sene boyunca da Allah nasip ederse bu hizmeti sürdüreceğiz."

Kayıt ve yerleşme süreçlerini tamamlayarak ilçeyi gezme fırsatı bulan Yavuz Selim Sarıgül ise Tavşanlı'nın tarihi atmosferine ve ekonomik şartlarına dikkat çekti. İlçeyi çok sevdiğini belirten Sarıgül, şu değerlendirmede bulundu: "Kayıtlar ve yerleşme gibi her şeyi hallettim. Çarşıyı gezdim, yurduma geçeceğim. Tavşanlı'yı çok sevdim; çok sakin, çok tatlı bir yer. Restore edilmiş ve edilmemiş bir sürü eski binası var. Şahsen fiyatların da çok uygun olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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