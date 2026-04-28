Tavşanlı'da üreticilere yönelik bilgilendirme eğitimi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üreticilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Göbel Köyü'nde düzenlenen eğitimde; bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımı, uygulama teknikleri ile çevrenin ve özellikle arıların korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.
Eğitim kapsamında ayrıca üreticilerin Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi alabilmeleri için gerekli süreç hakkında da destek sağlandı. - KÜTAHYA