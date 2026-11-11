Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tavşanlı'da okul servis şoförlerine ve rehber görevlilere güvenlik semineri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tavşanlı'da okul servis şoförlerine ve rehber görevlilere güvenlik semineri verildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförlerine ve rehber görevlilere yönelik öğrenci güvenliği semineri düzenlendi. Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce verilen seminerde güvenli ulaşım, çocuklarla iletişim ve servis görevlilerinin sorumlulukları ele alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförleri ve servis rehber görevlilerine yönelik "Okul Servislerinde Öğrenci Güvenliği" ve "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde; öğrencilerin güvenli ulaşımı, çocuklarla doğru ve etkili iletişim kurulması, güvenli servis ortamının oluşturulması ve görevli personelin sorumlulukları ele alındı.

Çocukların güvenliğini önceleyen bir anlayışla düzenlenen eğitimde, okul servislerinde güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve öğrenci taşımacılığında farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis hemen müdahale etti! 'Dayanamıyorum' diye bağıran çocuğu...

Polis hemen müdahale etti! "Dayanamıyorum" diye bağıran çocuğu...

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü

Eşini 5 yerinden bıçakladı, cezaevinde öldü
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Nazan Şoray'dan Türkan Şoray'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım

Şoray kardeşler küs mü? Nazan Şoray iddialara son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Zirvede sesinin titrediği anlar: Bu acizliktir, vicdansızlıktır
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif22

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor