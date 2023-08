Sultangazi Belediyesi'nin 'Bilim Firarda' projesi 4'üncü yılında

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 4'üncü kez düzenlenen yaz boyunca çocuklara bilimi, sanatı ve araştırmayı sevdirmek gayesiyle düzenlenen 'Bilim Firarda' programı mahalle mahalle gezmeye devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi'nin birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici bilim-sanat atölyeleri, yaz boyunca mahalle mahalle gezerek çocuklara keşfetmenin mutluluğunu yaşatıyor. Belediye olarak merak eden, okuyan ve araştıran nesiller yetiştirmek için yaz tatilini fırsat bilerek bu yıl 4. Defa yapılan "Bilim Firarda!" programı Esentepe mahallesinde gerçekleştirildi. Sultangazi'nin tüm mahallelerini ziyaret eden bu eğlenceli bilim-sanat etkinlikleriyle çocuklar, yaz tatillerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Sene boyunca bin 500 çocuğa eğitim verildiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Aslında hikaye şöyle başlıyor. Bizim bir merkezimiz var. Beş katlı bir merkezimiz. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bilim Merkezimiz, dolayısıyla biz burada sene boyunca bin 500'e yakın çocuğumuza eğitim veriyoruz. 4 ila 8 yaş arası. Burada çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Nedir bunlar? Robotik kodlamadan, güzel sanatlara, düşünme atölyelerinden müziğe kadar her alanda kendilerini geliştirme aşamasında ve geleceklerine yön verirken de aslında yeteneklerini keşfetme aşamasını geçmiş oluyorlar. Bu anlamda hem velilerimize, hem de çocukların kendilerinin yetenek keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Tabii burada şöyle bir şey oldu 4 yıl önce. Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun dedi ki biz burada evet çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Yeteneklerini keşfettiriyoruz ama her yere ulaşamayabiliriz. Dolayısıyla uzak mahallelerimiz var. Bunlara da ulaşmamız gerekiyor biz de oturduk, düşündük dedik ki bilimi firar ettirelim ve adını bilen bilim firarda koyarak bir bilim otobüsümüzle birlikte dördüncü yılımızdayız. Her gün değişik bir mahallemizde çocuklarımızın bu etkinliklere katılmalarını, atölyelerde kendilerini keşfetmelerini öğrenme ve aynı zamanda güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.