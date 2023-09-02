Süloğlu Belediyesi Okullarda Temizlik Çalışması Yaptı

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, belediye ekiplerinin yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçedeki okullarda temizlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime olan desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Ormankıran, "Evlatlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla okullarımızın talepleri doğrultusunda her konuda olduğu gibi temizlik ve bakım çalışmaları da yapıldı. Emeği geçen personelimize teşekkür ederim. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımız ile öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılına tertemiz ortamlarda girmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yücegök, Hamzadere Barajı şantiyesinde incelemede bulundu

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Hamzadere Barajı şantiyesini ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Yücegök, yapılan çalışmaları inceledi.

Baraj tamamlandığında sulamam sahasındaki 273 bin 350 dekarlık arazi suyla buluşacak.