SUBÜ'lü öğrencilere uygulamalı dron eğitimi

SUBÜ Sakarya MYO'da düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinliğinde öğrenciler dron kullanımı ve yeni medya üzerine uygulamalı eğitim aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Programı, 'Sektörle Buluşma' etkinliği düzenledi. Etkinlik ile öğrencilere uygulamalı dron eğitimi verildi. Yeni medya ve hava fotoğrafçılığı konuları çerçevesindeki eğitimde öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgiler edinme fırsatı buldu. Etkinliğe konuk olan fotoğraf sanatçısı Hidayet Okutan, dron ile çektiği fotoğraflardan oluşan bir sunum yaptı. Sunumun ardından moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Ersin Berk'in üstlendiği 'Dron ve Yeni Medya İlişkisi' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, yeni medya ve basın sektöründe dron kullanımının artan önemi ile havadan görüntülemenin sağladığı avantajlar ve etik sınırlar ele alındı. Programın devamında açık alanda uygulamalı drone çekim uygulaması yapıldı. Katılımcılara temel uçuş prensipleri, güvenlik kuralları ve çekim teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
