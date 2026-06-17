SUBÜ'de yüksekte çalışma eğitimi düzenlendi

SUBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yüksekte Çalışma Eğitimi'nde personelin yüksekte güvenli çalışma konusunda bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, personelin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek ve sahada oluşabilecek riskleri azaltmak gayesiyle teorik ve uygulamalı oturumlardan oluşan 'Yüksekte Çalışma Eğitimi' düzenlendi. Tam gün süren eğitim programının yürütücülüğünü Yüksekte Çalışma Eğitmeni (IRATA Level 1) Dr. Öğretim Üyesi Murat Şen ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Serap Karakoç üstlendi. Eğitimin teorik oturumunda katılımcılara yasal mevzuat ve sorumluluklar, tehlike analizi, risk değerlendirmesi, acil durum planlaması ve sahada uygulanabilecek acil durum müdahale senaryoları hakkında bilgi verildi. Ayrıca kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, yaşam hatlarına güvenli bağlanma yöntemleri, teknik düğüm uygulamaları, yüksekte çalışma platformlarında güvenli hareket, merdivenlerde güvenli çalışma kuralları ve yüksekte kurtarma planlaması ele alındı. Teorik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen uygulama oturumlarında personel, eğitim çerçevesinde ele alınan konuları sahada deneyimleme imkanı buldu. Katılımcılar güvenli çalışma süreçleri, ekipman kullanımı ve yüksekte müdahale uygulamalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. SUBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, üniversite genelinde güvenli çalışma kültürünün güçlendirilmesi ve sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı