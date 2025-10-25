Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Sosyal medyada daha önce sınıfta kullandığı yöntemle gündem olan anaokulu öğretmeni, bu kez paylaştığı yeni videosuyla yeniden ilgi odağı oldu. Kısa sürede binlerce kez izlenen video, kullanıcıların hem övgü hem eleştiri dolu yorumlarına sahne oldu.
- Anaokulu öğretmeni, sosyal medyada gündem olan bir yeni video yayınladı.
- Video, kısa sürede binlerce kez izlendi.
- Videoda öğretmen, yeni bir İngilizce şarkı ezberlediğini gösterdi.
- Sosyal medya kullanıcıları videoya çeşitli yorumlar yaptı.
Sınıfta düzeni sağlamak için kullandığı teknik sosyal medyada gündem olan anaokulu öğretmeni, yayınladığı yeni video ile bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.
Kısa sürede binlerce kez izlenen videonun altına "Gündemden düşmemek için yeni İngilizce şarkı ezberlemiş", "Ablamız bu yoldan devam etmez diyorduk ama ediyormuş demek ki", "Bir önceki videosuna gıcık olmuştum ama bu güzel olmuş", "Kız cennetten düşmüş melek gibi", "İlki samimiydi.. buradaki dil hareketinden yapmacıklığı belli oluyor", "Yakında kendisini yarışma programların da görebiliriz" şeklinde yorumlar yapıldı.