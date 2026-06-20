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Kimliğini son anda bulan öğrenci maratoncuları aratmadı

Kimliğini son anda bulan öğrenci maratoncuları aratmadı
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Manisa'nın Soma ilçesinde YKS'ye girecek bir öğrenci, kaybettiği kimliğini sınav başlamasına bir dakika kala buldu. Velilerin seferber olduğu anlarda öğrenci, maraton koşucusu gibi koşarak sınav salonuna yetişti.

Manisa'nın Soma ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek bir öğrenci, kaybettiği kimliğini son anda bulunca adeta maratoncuları aratmayan bir koşuyla okula girdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek bir öğrenci, sınav öncesinde kimliğini kaybettiğini fark etti. Durumu çevredeki velilere bildiren öğrenci için adeta zamanla yarış başladı. Sınav merkezinde bulunan veliler, öğrencinin kimliğini bulabilmek için seferber oldu. Yapılan aramalar sonucunda kayıp kimlik sınava yalnızca bir dakika kala, saat 09.59'da bulundu. Kimliğine kavuşan öğrenci, maratoncuları aratmayan bir koşuyla sınava yetişmeye çalıştı. Çevredekilerin alkışlarıyla koşusuna devam eden öğrenc,i son anda sınav salonuna giriş yaparak YKS'ye katılabildi. Yaşanan olay sınav merkezinde büyük heyecana neden olurken, velilerin dayanışması takdir topladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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