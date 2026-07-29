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Söke’de yeni eğitim yılı hazırlıkları yerinde incelendi

Söke’de yeni eğitim yılı hazırlıkları yerinde incelendi
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Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Fatih İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Fatih İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde görmek amacıyla Fatih İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul idarecileri ve personelle bir araya gelen Uğurlu, yeni dönem öncesinde yürütülen hazırlık çalışmaları, okulun fiziki imkanlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler ve planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette, öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Okulun yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz hazırlanması için gerçekleştirilen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulanarak, okul yönetimi ve personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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