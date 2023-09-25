SOCAR Energy School Sertifika Programı Başlıyor

SOCAR Türkiye'nin Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliği ile hayata geçirdiği SOCAR Energy School sertifika programının ikincisi başlıyor. Enerji alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcıların başvurabileceği programın başvuruları 21 Ekim'de sona erecek.

SOCAR Türkiye'nin, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle ilkini 2022 yılında düzenlediği SOCAR Energy School sertifika programının ikincisi başlıyor. Sertifika programı, küresel ve bölgesel enerji konularını irdelerken, Hazar Havzası ile Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji politikalarını derinlemesine inceleyip, bu konularda uzmanlaşmak isteyen kamu ve özel sektör yöneticilerini, akademisyenleri, uluslararası düzeyde politika yapıcıları ve enerji uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 EKİM

Bu yıl da ücretsiz olarak sunulacak SOCAR Energy School sertifika programına 60 katılımcı kabul edilecek. Kayıt için 21 Ekim 2023 Cumartesi gününe kadar programın web sitesinden başvuru yapılabilecek. Öğrenci kabulünün ardından eğitimler 25 Kasım'da başlayacak ve 27 Ocak 2024 tarihinde bitecek. Enerji alanında dünyaca ünlü uzmanların, ulusal ve uluslararası üniversitelerden öğretim üyelerinin vereceği eğitimler ağırlıklı olarak çevrimiçi platformda yürütülecek. Açılış ve kapanış dersleri, planlanan saha gezisi ve sosyal programlar, SOCAR Türkiye'nin Aliağa'daki üretim tesislerinde ve İstanbul ofisinde yüz yüze gerçekleştirilecek.