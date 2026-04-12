Sivas'ta öğrenciler manevi ödül için ter döktü

Sivas'ta, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

"Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (s.a.s)" temasıyla gerçekleştirilen yarışma, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yüz yüze yazılı sınav şeklinde yapıldı.

İki oturum halinde düzenlenen sınavda lise öğrencilerine "Hazreti Muhammed ve Hayatı", üniversite öğrencilerine ise "Hadislerle İslam" adlı eserlerden sorular yöneltildi.

Sivas merkezde 412 lise ve 191 üniversite öğrencisinin katıldığı yarışmaya, ilçe başvurularıyla birlikte toplam bin 455 öğrenci müracaat etti.

Yarışma sonuçlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden açıklanacağı duyuruldu. - SİVAS

