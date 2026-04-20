Sivas'ta okullarda alınan tedbirler masaya yatırıldı

Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan başkanlığında, okul güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okul çevre güvenliği, öğrenci servisleri, acil durum yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon konularında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Erdoğan, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurgulayarak, bu doğrultuda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı