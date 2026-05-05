Sivas'ta "Doğu Türkistan'ı Hatırla" resim sergisi açıldı
Sivas Yavuz Selim Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından "Doğu Türkistan'ı Hatırla" isimli resim sergisi açıldı.
Şemsi Sivas-i İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Sergide yer alan eserleri yakından inceleyen Erdoğan, Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - SİVAS
