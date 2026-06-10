Haberler

Creative Minds Projesi ile Lise Öğrencilerine Dijital Bilinç Kazandırılıyor

Creative Minds Projesi ile Lise Öğrencilerine Dijital Bilinç Kazandırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas merkezli Creative Minds isili uluslararası proje ile lise öğrencilerini dijital çağın bilinçli bireyleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Sivas merkezli Creative Minds isili uluslararası proje ile lise öğrencilerini dijital çağın bilinçli bireyleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Kuruculuğunu Şehit Ahmet Eyce MTA lisesi öğretmeni Ayla Çakır'ın yaptığı 14-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik projede; Türkiye'de10, Yunanistan'da 2, Romanya'da 1, Polonya'da 1, Litvanya'da 1 ve İtalya'dan 1 olmak üzere toplamda 16 öğretmen ve öğrenci görev alıyor. Şubat ayında başlayan proje çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Creative Minds projesi kapsamında öğrencilerle; Web 2.0 araçları ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak dijital sözlük hazırlama, logo ve poster tasarımı, sunum çalışmaları, işbirlikçi etkinlikler, anket uygulamaları ve çevrim içi toplantılar gibi pek çok faaliyet gerçekleştirdi. Ayrıca uzman görüşlerine başvurularak öğrencilerin dijital dünyaya yönelik farkındalıklarının artırılması sağlandı.

Proje ile öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek, güvenli internet kullanımı konusunda bilinç oluşturmak ve veri gizliliği, dijital etik ile teknoloji güvenliği alanlarında farkındalık kazandırmak olarak açıklandı. Öğrencilerin eleştirel düşünebilen, teknolojiyi bilinçli kullanan ve dijital ortamda sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Uluslararası iş birliği sayesinde farklı kültürlerden öğrencilerin ortak çalışmalar yürüttüğü proje, aynı zamanda iletişim becerileri ve takım çalışmasını da destekliyor. Eğitimde dijital dönüşüme katkı sunan proje, okullarda teknoloji odaklı yenilikçi öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasına önemli katkı sağlıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'nin kurucusu AK Parti'ye katıldı
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Tekin, Irmak öğretmenle ilgili sessizliğini bozdu

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu

ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu
Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: Destekler artırılacak
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim