Creative Minds Projesi ile Lise Öğrencilerine Dijital Bilinç Kazandırılıyor

Sivas merkezli Creative Minds isili uluslararası proje ile lise öğrencilerini dijital çağın bilinçli bireyleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Kuruculuğunu Şehit Ahmet Eyce MTA lisesi öğretmeni Ayla Çakır'ın yaptığı 14-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik projede; Türkiye'de10, Yunanistan'da 2, Romanya'da 1, Polonya'da 1, Litvanya'da 1 ve İtalya'dan 1 olmak üzere toplamda 16 öğretmen ve öğrenci görev alıyor. Şubat ayında başlayan proje çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Creative Minds projesi kapsamında öğrencilerle; Web 2.0 araçları ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak dijital sözlük hazırlama, logo ve poster tasarımı, sunum çalışmaları, işbirlikçi etkinlikler, anket uygulamaları ve çevrim içi toplantılar gibi pek çok faaliyet gerçekleştirdi. Ayrıca uzman görüşlerine başvurularak öğrencilerin dijital dünyaya yönelik farkındalıklarının artırılması sağlandı.

Proje ile öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek, güvenli internet kullanımı konusunda bilinç oluşturmak ve veri gizliliği, dijital etik ile teknoloji güvenliği alanlarında farkındalık kazandırmak olarak açıklandı. Öğrencilerin eleştirel düşünebilen, teknolojiyi bilinçli kullanan ve dijital ortamda sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Uluslararası iş birliği sayesinde farklı kültürlerden öğrencilerin ortak çalışmalar yürüttüğü proje, aynı zamanda iletişim becerileri ve takım çalışmasını da destekliyor. Eğitimde dijital dönüşüme katkı sunan proje, okullarda teknoloji odaklı yenilikçi öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasına önemli katkı sağlıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı