Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den Öğretmenler Günü Mesajı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden bir mesaj yayımladı. Bilgin, öğretmenliğin değerini vurgulayarak, öğretmenlerin zorlu görevlerini takdir etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında, hayatta her mesleğin kıymetli ve saygıdeğer olduğunu, ancak pek az mesleğin öğretmenlik kadar insanda derin izler bıraktığını belirtti.

Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerin zor bir görev yaptığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Öğretmenler, gücünü sevgiden alan emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir mesleği icra etmektedir. İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensubu olarak kültür ve medeniyetimizde öğretmenler, anne ve babalarımız kadar değerli ve kıymetlidir. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' buyuran bir medeniyetin temsilcileri olarak ne yaparsak yapalım, öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Çünkü hayatını öğrenmeye, öğretmeye, vatanına, milletine, değerlerine bağlı nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış bir öğretmenin hakkı asla ödenmez."