Şişli Belediyesi LGS Tercih Günleri Başladı

Şişli Belediyesi'nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek için düzenlediği 'LGS Tercih Günleri' bugün başladı. Şişli Belediyesi, tercih döneminde de lise adaylarının yanında olmayı sürdürüyor. Belediye, LGS'de başarılı olan öğrenciler için 5-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında LGS Tercih Günleri düzenliyor. Şişli Camii yanında oluşturulan stantta görevli rehber öğretmenler, 8 Temmuz'a dek 11: 00-17: 00 saatleri arasında adaylara tercihlerinde yardımcı olmaya devam edecek.