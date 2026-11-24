Şırnak'ta polis ekipleri, lise öğrencilerini internetin görünmeyen tehlikeleri, kişisel güvenlik ve trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Siber suçlardan korunma yöntemlerinin de anlatıldığı eğitimde, gençlere bilinçli internet kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin güvenli bir yaşam sürmesi ve olası tehlikelere karşı bilinçlenmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Eğitime Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinde görevli personel katıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suçlara karşı alınması gereken önlemler, kişisel güvenlik, trafik kuralları ve polislik mesleğinin tanıtımı konularında bilgiler aktarıldı. Özellikle dijital dünyada karşılaşılabilecek risklere dikkat çekilen eğitimde, öğrencilerin internet ortamında daha bilinçli hareket etmeleri ve kişisel güvenliklerini korumaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı