Şırnak'ta AFAD, kamu personeline KBRN ve afet farkındalık semineri

Şırnak'ta kamu personeline yönelik düzenlenen afet farkındalık eğitimlerinde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Şırnak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim programı kapsamında, personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi sağlandı. Uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde, sadece doğal afetler değil, modern dünyanın riskleri arasında yer alan teknolojik ve biyolojik tehditler de detaylandırıldı. Eğitimin ana odak noktasını oluşturan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) başlığı altında, kimyasal risklerden korunma yolları, biyolojik tehditlere karşı alınacak önleyici tedbirler ve olası bir nükleer olayda güvenlik protokolleri uygulamalı örneklerle anlatıldı. Eğitimde sadece müdahale değil, koruma bilinci de aşılandı. Bu kapsamda da ekosistemin korunması, insan sağlığı ve kamu güvenliği geniş bir biçimde anlatıldı.

Eğitim programına ilişkin yapılan açıklamada, "İş birliğiyle güçlü yarınlar" ilkesinin altı çizilerek, "Hedefimiz, bilinçli, her türlü senaryoya hazırlıklı ve afetlere karşı dayanıklı bir toplum oluşturmaktır. Unutulmamalıdır ki, afet öncesi alınan eğitim ve hazırlıklar, o an geldiğinde hayat kurtaran en önemli unsurdur" denildi.

Eğitimlerin, kamu kurumları genelinde periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ŞIRNAK

