Şırnak'ta AFAD, kamu personeline KBRN ve afet farkındalık semineri

Şırnak'ta kamu personeline yönelik düzenlenen afet farkındalık eğitimlerinde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Şırnak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim programı kapsamında, personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi sağlandı. Uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde, sadece doğal afetler değil, modern dünyanın riskleri arasında yer alan teknolojik ve biyolojik tehditler de detaylandırıldı. Eğitimin ana odak noktasını oluşturan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) başlığı altında, kimyasal risklerden korunma yolları, biyolojik tehditlere karşı alınacak önleyici tedbirler ve olası bir nükleer olayda güvenlik protokolleri uygulamalı örneklerle anlatıldı. Eğitimde sadece müdahale değil, koruma bilinci de aşılandı. Bu kapsamda da ekosistemin korunması, insan sağlığı ve kamu güvenliği geniş bir biçimde anlatıldı.

Eğitim programına ilişkin yapılan açıklamada, "İş birliğiyle güçlü yarınlar" ilkesinin altı çizilerek, "Hedefimiz, bilinçli, her türlü senaryoya hazırlıklı ve afetlere karşı dayanıklı bir toplum oluşturmaktır. Unutulmamalıdır ki, afet öncesi alınan eğitim ve hazırlıklar, o an geldiğinde hayat kurtaran en önemli unsurdur" denildi.

Eğitimlerin, kamu kurumları genelinde periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Ankara'da insana ait kemik parçaları ve kafatası bulundu

Yol çalışması sırasında kemik parçaları ve kafatası bulundu
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek