Haberler

Sinop Üniversitesi 15 öğrencisi midye hasadına katılıp üretimi yerinde öğrendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Üniversitesi 15 öğrencisi midye hasadına katılıp üretimi yerinde öğrendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Programı öğrencileri, 15 Ekim'de Demirciköyü açıklarındaki midye yetiştiricilik tesisinde hasada katıldı. Toplam 15 öğrenci, tesis personeli gözetiminde hasat ve ayrıştırma aşamalarını yerinde öğrendi.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Programı öğrencileri, Demirciköyü açıklarındaki midye yetiştiricilik tesisinde hasada katılarak üretim aşamalarını yerinde öğrendi.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Programı öğrencileri, 15 Ekim'de Demirciköyü açıklarında bulunan özel midye yetiştiricilik tesisinde gerçekleştirilen hasat çalışmasına katıldı.

Toplam 15 öğrencinin yer aldığı uygulamada, tesis personeli gözetiminde hasat halatlarının sudan alınması, midyelerin ayrıştırılması ve boylarına göre sınıflandırılması aşamaları takip edildi. Öğrenciler, yetiştiricilik sisteminin işleyişini ve saha çalışmalarında uyulması gereken iş güvenliği kurallarını üretim ortamında gözlemledi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Giriş dersini veren Öğretim Görevlisi Bora Eyüboğlu, uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek, "Midye yetiştiriciliği, su ürünleri sektörünün hem çevresel sürdürülebilirlik hem de gıda güvenliği açısından en hassas alanlarından biri. Öğrencilerimiz bugün bir çiftliğin nasıl işlediğini kitaptan değil, halatın başında öğrendi" dedi.

Öğrencilerden İbrahim Korşun ise "Derste anlatılan üretim sistemini ilk kez kendi gözümle gördüm. Mezun olduğumda bu işi ilk kez görmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan program kapsamında öğrenciler, haftanın iki tam gününü işleme tesisleri, yetiştiricilik çiftlikleri ve avcılık sahalarında geçiriyor. Öğrenciler, eğitimlerinin son dönemini ise 3+1 modeli kapsamında işletmede mesleki eğitim alarak tamamlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Ne söylediyse gerçekleşti
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir