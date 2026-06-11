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Sinop'ta geleceğin denizcileri tehlikelere karşı bilinçleniyor

Sinop'ta geleceğin denizcileri tehlikelere karşı bilinçleniyor
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Sinop'ta Sahil Güvenlik ve Emniyet iş birliğiyle 21 okulda 1.825 öğrenciye deniz güvenliği ve çeken akıntı konusunda eğitim verildi.

Sinop'ta deniz güvenliği bilincinin artırılması ve çeken akıntı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, il genelindeki 21 okulda toplam 1 bin 825 öğrenciye ulaşıldı.

Eğitimlerde öğrencilere çeken akıntı tehlikesi, denizde güvenli davranış kuralları ve deniz güvenliği konularında kapsamlı bilgiler verildi. Uzman personeller tarafından yapılan sunumlarda, özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan çeken akıntının oluşturabileceği riskler anlatılarak, bu durumla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, deniz kazalarının önlenmesi ve çocuklarda erken yaşta güvenlik bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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