Sinop'ta öğrenciler mesleğin ustalarıyla buluştu

Sinop'ta ortaokul öğrencileri meslek ustasıyla bir araya gelerek sahada deneyim kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" projesi devam ediyor. Proje ile öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmaları ve üretim süreçlerini yerinde gözlemlemeleri amaçlanıyor.

Proje doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy ve Abalı Ortaokulu öğrencileri, kentte farklı iş kollarında hizmet veren atölye ve işletmeleri ziyaret etti. Otomotiv mekaniği, tarım teknolojileri, mobilya üretimi ve ticaret üzerine faaliyet gösteren iş yerlerine giden öğrenciler, mesleğin ustalarıyla bir araya gelerek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Gerçek çalışma ortamlarında ustaların tecrübelerini dinleyen öğrenciler; üretimin aşamalarını, emeğin önemini ve mesleki disiplinin değerini bizzat gözlemleme imkanı yakaladı. Teorik bilgilerin ötesine geçerek sahada deneyim kazanan gençler, gelecek planlamaları öncesinde farklı sektörleri yakından tanıyarak vizyonlarını geliştirme fırsatı buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
