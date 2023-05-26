Karadeniz Bölgesi'nin en iyi okullarından biri olan Sinop Fen Lisesi'nde 61 öğrenci, aileleriyle birlikte mezuniyet coşkusu yaşadı. Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, Sinop Fen Lisesi yönetimi ve öğretmenleri ile mezun öğrencilerin aileleri törene katıldı.

Sinop Fen Lisesi'nde mezuniyet coşkusu

SİNOP Karadeniz Bölgesi'nin en iyi liselerinden biri olan Sinop Fen Lisesi'nde 61 öğrenci, aileleriyle birlikte mezuniyet coşkusu yaşadı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonuna gelindi, Karadeniz Bölgesi'nin en iyi okullarından birisi olan Sinop Fen Lisesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. 3 şubede toplam 61 öğrencinin mezun olduğu tören Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, Sinop Fen Lisesi yönetimi ve öğretmenleri ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, "Yerinde, zamanında ve disiplinli çalışarak bu ülkede istediğiniz yerlere inşallah geleceksiniz. Çok iyi üniversitelere gideceksiniz, buna inanıyorum. Zaten lise olarak da Sinop Fen Lisesi hem ilimizin hem de bölgenin en iyi liselerinden biri. Her ne mesleği olmak isterseniz olun, her ne hedefliyorsanız hedefleyin ancak şunu unutmayın; bu yüce bayrağı bu aziz devleti hep sevin, ona hep sahip çıkın. Bunun ardında olduğunuz sürece ne meslekte olduğunuzun çok da önemi kalmıyor" diye konuştu.

Sinop Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Gençlerimiz artık mezuniyet aşamasındalar ve gerçekten de büyüdüklerinin kanıtı olarak şu an gözlerimizin önündeler. Sizler de aile olarak üzerine titrediğiniz, tüm gelişim aşamalarını heyecanla izlediğiniz çocuklarınızın mezuniyet anına bu gururlu tabloya şahitlik ediyorsunuz. Ne kadar onlarla gurur duysanız azdır. Gençler size naçizane tavsiyem, bu güzel ülkemizin güzel birer ferdi olarak ülkemizin ve kendi hakkınızın savunucusu olun. Haksızlıkla mücadele edin, doğrudan ayrılmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' demiştir. Rehberiniz önderimizin yolu olsun" şeklinde konuştu.

Sinop Fen Lisesi dönem birincisi olan Senanur Nazlı, "Okul müdürüme, sınıf öğretmenime, okulumuzda bulunan bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Sizler bizim yol göstericimiz oldunuz, sorgulayıcı zihniyete ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirdiniz, sizlere minnettarız. Bize sadece dersleri öğretmediniz, aynı zamanda karakterimizi şekillendirdiniz, sorumluluk duygumuzu güçlendirdiniz ve bize hayata dair önemli dersler verdiniz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler mezuniyet belgelerini sınıf öğretmenlerinin elinden aldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından kep atmasıyla tören son buldu.