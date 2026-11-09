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Sinop Durağan'da ilkokul öğrencilerine jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi verildi

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Sinop Durağan'da ilkokul öğrencilerine jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi verildi
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Sinop'un Durağan ilçesinde, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Olukbaşı İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Jandarma ekiplerince verilen eğitimde trafik kuralları ve güvenli davranışlar anlatıldı, öğrencilere hediye takdim edildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Olukbaşı İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya da katıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik davranışları anlatıldı. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitime katılan öğrenciler hem eğlenerek hem de öğrenerek trafik konusunda bilgi sahibi oldu.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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