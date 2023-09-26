Silopi'de Harvard Üniversitesi Project Zero Modeli semineri düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Harvard Üniversitesi Project Zero Modeli semineri düzenlendi.

Dünyada trend bir eğitim modeli olan Harvard Üniversitesi Project Zero eğitimi, Şırnak'ın Silopi ilçesi Koç İlkokulunda verilmeye başlandı. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, Silopi'de öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik inovatif eğitim vermeye başladı. Sorgulama temelli anlam odaklı bir öğrenme sürecini destekleyen Harvard Project Zero eğitim modelini Koç İlkokulu Konferans Salonunda 3 ayrı gruba anlatan Ulaş, eğitimde öğrenme sürecini bu yöntemle geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bir yıl devam edecek olan eğitimlerden yüksek verim alınmasını hedefleyen seminerler yüz yüze online eğitim ve ileriki tarihlerde tekrarlanarak devam edecek. Programın sonunda ise öğretmen ve öğrenciler için temel sorma becerisinin gelişmesi ve öğrenme süresinin kısaltılarak öğrenmelerine büyük katkı sunulması amaçlanıyor.

Eğitim programı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, Silopi'de eğitim alanında değişim rüzgarı başlattıklarını söyledi. Ulaş, "Aslında Harvard Üniversitesinde Project Zero diye çok güzel sistemli bir eğitim var. Eğitimin temel mantığı çocukları düşündürmeye, sorgulamaya çalıştıran ve bu süreci geliştiren muhteşem güzel bir sistemdir. Bu sistem içerisinde öğretmenler temel soru sorma becerisi, öğrenciyi düşündürme, merak ettirme, keşfettirme ve benzeri süreçleri sınır içerisinde yaşıyorlar. Öğrenme süreçleri hakikaten gelişiyor. Bu anlamda hem özel okullarda hem devlet okullarında çok ciddi bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bin 500'ün üzerinde verdiğimiz bir seminerle öğrencilerimize, hem velilerimize hem de öğretmenlerimizde ciddi bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Silopi Koç İlkokulunda aslında temelde yapmak istediğimiz şeyi 1 yıla yayacağımız bir sistem ve süreç içerisinde çocuklarda ciddi anlamda bir öğrenme farkındalığı oluşturmak, çocukların kendi ön öğrenmelerini tespit etmelerini sağlamak ve bu anlamda emin adımlar atılmasıdır" dedi.

Seminerde ilk olarak süreçle ilgili detaylı bilgi verdiğini anlatan Ulaş, 1 yıllık bir süreç içerisinde online eğitimlerle öğretmenlere, plan hazırlama, sınıfta uygulama gibi eğitimlerle donanımlı bir sürece dahil edileceklerini söyledi.