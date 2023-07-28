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Siirt Üniversitesi'nde Muharrem Ayı Aşure Günü Etkinliği

Eğitim Haberleri

Siirt Üniversitesi'nde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure günü etkinliğine Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak da katıldı ve aşure dağıttı. Şındak, aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversite yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe katıldı, aşure dağıttı.

Bu etkinliğin her yıl geleneksel olarak yapıldığını belirten Şındak, İslam dininde önemli bir yere sahip aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Eğitim

Nihat Şındak Rektör Siirt Eğitim Haberler

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